La pourvoirie Squawlake à Otter Lake accueille la classe de Madame Alexandra

CSHBO

Communiqué

OTTER LAKE

Le 15 juin 2018

Le jeudi 14 juin, la Pourvoirie Squaw Lake à Otter Lake, a accueilli la classe de Madame Alexandra.

Il est devenu une tradition pour le 3e cycle de Lac Ste-Marie de vivre une journée plein air dans ce superbe endroit.

Martin et Danielle, les propriétaires, offrent gratuitement cette journée mémorable. Activités, dîner et collations étaient au rendez-vous.

Madame Alexandra et ses élèves tiennent sincèrement à les remercier pour leur immense générosité et leur accueil chaleureux.

De plus, cette visite a été possible grâce à la municipalité de Lac-Ste-Marie qui a assumé le coût du transport. Un énorme merci de permettre aux élèves de vivre cette activité dont ils se souviendront longtemps.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)