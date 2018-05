Lancement des travaux de construction de la Résidence Meilleur

GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

L’ISLE-AUX-ALLUMETTES

Le 30 avril 2018

Les travaux de construction de la Résidence Meilleur du Haut Pontiac ont été officiellement lancés, à L’Isle-aux-Allumettes. Le futur immeuble comprendra 12 logements abordables destinés à des personnes âgées en légère perte d’autonomie et nécessitera des investissements totalisant plus de 3,1 M$.

Le lancement des travaux a été souligné par le député fédéral du Pontiac, M. William Amos, au nom de l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, par le député du Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. André Fortin, au nom de Mme Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, et par le maire de L’Isle-aux-Allumettes, M. Winston Sunstrum.

