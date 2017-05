Le CISSS de l’Outaouais assure les soins et les services d’urgence à la population

CISSS

Communiqué

GATINEAU Le 7 mai 2017

Compte-tenu des inondations qui sévissent dans la région, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais fonctionnera au même rythme que le week-end. Ainsi, les rendez-vous et les soins non-urgents (exemples : chirurgies électives, examens radiologiques, procédures endoscopiques, etc.) aux hôpitaux de Hull et de Gatineau sont annulés ce lundi, de même que les activités des centres de jour, des hôpitaux de jour, les rendez-vous en cliniques externes et aux CLSC pour les secteurs Aylmer-Hull-Gatineau.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service.

If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here.

If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)

Existing Users Log In Email Password Remember Me