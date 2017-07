Le CREDDO reçoit 168 000 $ pour mobiliser la région

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

QUEBEC Le 22 juin 2017

Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) recevra une aide financière gouvernementale de 168 000 $ pour réaliser un projet de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et pour sensibiliser les acteurs de la région aux enjeux relatifs à l’adaptation aux impacts des changements climatiques.

La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, les membres du caucus de l’Outaouais, soit la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, le député de Chapleau, M. Marc Carrière, le député de Papineau, M. Alexandre Iracà, et le député de Pontiac, M. André Fortin, ainsi que le directeur général du CREDDO, M. Benoit Delage, se réjouissent de cette annonce faite par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, le 5 juin dernier.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service.

If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here.

If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)

Existing Users Log In Email Password Remember Me