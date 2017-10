Le CRÉDÉTAO souligne les finissants de l’Incubateur agricole régional

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU Le 28 sept. 2017

Le Centre de recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais (CREDÉTAO) soulignait les projets des entrepreneurs qui ont pris part à l’édition 2016-2017 de l’Incubateur agricole, ce programme de formations sur mesure qui bonifie l’ASP Lancement d’entreprise offert par le Réseautact.

Alors que furent présentés aux personnes présentes les projets des finissants de la dernière cohorte, le CREDÉTAO a profité de l’événement pour annoncer le changement de nom du programme qui devient tout simplement le programme de Formation sur mesure en lancement d’une entreprise agroalimentaire.

