Le Gouvernement du Québec annonce un projet de réaménagement de l’unité de périnatalité de l’Hôpital de Gatineau

GOUV. DU QUEBEC

Communiqué

GATINEAU Le 27. fév. 2018

Dans le cadre des efforts pour offrir de meilleurs services de périnatalité et de manière encore plus accessible aux familles québécoises, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et le député de Chapleau, monsieur Marc Carrière, ont annoncé le projet de réaménagement de l’unité de périnatalité de l’Hôpital de Gatineau.

Le projet consiste en une reconfiguration complète du 3e étage de l’hôpital, notamment afin d’y aménager une nouvelle unité des naissances comportant 32 chambres de type « TARP » (travail/ accouchement/ récupération/ post-partum). La néonatalogie y sera également réaménagée et comportera 16 lits à cloisons fermées, pour favoriser la confidentialité et l’intimité des familles. Ces aménagements représentent une augmentation nette de cinq lits pour les mères et de quatre lits pour les nourrissons en néonatalogie. Deux nouvelles salles de césarienne seront quant à elles ajoutées au 2e étage, juste à côté du bloc opératoire.

