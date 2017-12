Le gouvernement du Québec confie à Tourisme Outaouais un mandat d’information touristique élargi à l’ensemble du Québec

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU Le 4 dec. 2017

Afin de bonifier et de valoriser l’accueil touristique au Québec, le gouvernement du Québec annonce qu’il confie à Tourisme Outaouais le mandat de réaliser un projet pilote ayant pour objectif de diffuser de l’information touristique portant sur l’ensemble des régions du Québec à partir de la Maison du tourisme de l’Outaouais, située à Gatineau. Pour réaliser ce projet, une aide financière de 240 000 $ répartie sur trois ans sera versée à l’association touristique régionale.

C’est ce qu’a annoncé la députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)