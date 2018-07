Le ministre Fortin et le député fédéral de Pontiac Amos annoncent près de 4 M$ pour brancher à Internet haut débit

CNW Telbec Communiqué

THORNE Le 30 juin 2018

Dans le cadre des programmes Québec branché et Brancher pour innover, les gouvernements du Québec et du Canada accordent chacun une aide financière totalisant 2 003 064 $ à Bell Canada et à Télébec pour établir, au coût de 6 635 075 $, des points de présence d’Internet haut débit dans seize collectivités1 de l’Outaouais. Il est prévu qu’en tout, plus de 1 425 foyers auront accès à des services Internet haut débit dans la région.

Le député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. André Fortin, au nom de la vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et le député fédéral de Pontiac, M. William Amos, au nom du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, l’honorable Navdeep Bains, en ont fait l’annonce aujourd’hui.

Le programme Québec branché et le programme fédéral Brancher pour innover ont pour objectif de fournir des services Internet haut débit aux régions et aux localités qui sont actuellement mal ou non desservies. La sélection et le financement des projets ont été faits en complémentarité entre les deux programmes. En tout, plus de 80 projets ont été sélectionnés dans 14 régions du Québec.

