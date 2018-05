GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

QUEBEC Le 25 avril 2018

Pour souligner l’engagement exceptionnel des personnes aînées qui contribuent bénévolement à l’amélioration de la qualité de vie et à la participation sociale des aînés de la région de l’Outaouais, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, lance l’appel de candidatures pour le Prix Hommage Aînés 2018 qui sera remis le 7 novembre prochain.

Les candidatures sont recueillies par la Table régionale de concertation des aînés (TRCA), puis analysées par un comité de sélection indépendant. Chaque TRCA recommande par la suite une personne qui recevra le Prix Hommage Aînés pour son territoire.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)