Le projet d’agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque de Bristol

BRISTOL Le 21 juillet 2018

Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le rôle clé que jouent les infrastructures culturelles dans le développement de communautés dynamiques et prospères.

Le député fédéral de Pontiac, M. William Amos, et le député provincial de Pontiac, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. André Fortin, ont annoncé aujourd’hui que les gouvernements du Canada et du Québec investiront chacun plus de 31 000 $ pour assurer l’agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque de Bristol.

L’aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales – Fonds des petites collectivités. La Municipalité de Bristol consacre également un montant de plus de 31 000 $ à la réalisation de ce projet, ce qui représente un investissement gouvernemental-municipal totalisant près de 95 000 $.

