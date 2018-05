Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais est fier de présenter les cartes musées

BIBLIO

Communiqué

GATINEAU

Le 30 avril 2018

Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais est fier de présenter, pour une quatorzième année consécutive, les cartes musées. Un projet réalisé en association avec 27 attraits touristiques de la région de l’Outaouais et de la capitale nationale, à vocation majoritairement culturelle, et dont l’objectif est de promouvoir la culture et le patrimoine local, régional et national.

En 2017, 7 234 personnes se sont prévalues des droits de visite avec les cartes musées disponibles dans les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais.

Les cartes musées sont disponibles dans chacune des 46 bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais. Chacune de ces cartes, valide minimalement pour une (1) personne, peut être empruntée pour une période de deux (2) semaines.

Ces emprunts permettent aux personnes détentrices d’une carte musée de découvrir, ou de redécouvrir, gratuitement, un des sites suivants :

