L’école Poupore/St-Pierre reprend la première place

CSHBO

Communiqué

MANIWAKI Le 4 mai 2017

Les écoles Poupore et St-Pierre ont remporté le concours annuel d’art oratoire de l’établissement Primaire Pontiac.

Depuis sa première édition au printemps 2010, les écoles Poupore et St-Pierre ont réussi à remporter la victoire pour une sixième fois en huit années d’existence. Encore cette année, la foule était au rendez-vous lors des deux soirées pour supporter les élèves. Nous avons pu assister à des présentations très dynamiques avec des contenus de très grande qualité. La compétition a été très serrée entre les écoles Poupore/St-Pierre et l’école Ste-Anne de l’Ile-du-Grand-Calumet.

