Les autorités fédérales et québécoises dresseront un bilan des inondations printanières 2017

GOUVT DU CANADA

Communiqué

MONTREAL Le 4 juin 2017

Les représentants des médias sont invités a une conférence de presse au cours de laquelle sera dressé le bilan des inondations printanières 2017.

Seront présents: le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l’honorable Ralph Goodale, le ministre les Affaires municipale et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique, et ministres responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, la députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, et le brigadier-général de Forces armées canadiennes, M. Hercule Gosselin.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service.

If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here.

If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)

Existing Users Log In Email Password Remember Me