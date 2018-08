Les effets du retard de financement public

IRIS Communiqué

GATINEAU Le 8 août 2018

Les conclusions de la note socioéconomique de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) sont claires, la région de l’Outaouais bénéficie de moins de financement que les autres régions administratives comparables au Québec. En effet, les dépenses québécoises par habitant en santé et en services sociaux ainsi qu’en éducation postsecondaire y sont plus faibles. Équité Outaouais désire sensibiliser la population de notre région au sous-financement dans le but d’obtenir un rehaussement de la quantité et de la qualité des services de santé, d’éducation et de justice sociale en Outaouais. Une augmentation des dépenses de l’État dans ces secteurs permettrait à l’Outaouais d’améliorer les services disponibles aux citoyen·ne·s tout en favorisant l’activité économique selon les données recueillies par l’IRIS.

L’Outaouais a un sous-financement important en santé. La note socioéconomique de l’IRIS confirme que pour l’ensemble des dépenses par programme en 2015-2016, incluant les organismes communautaires, les habitant·e·s de l’Outaouais reçoivent moins de financement que ceux et celles des régions économiques comparables, soit 1 938 $ par habitant comparativement à 2 569 $ en Outaouais en regard de la moyenne québécoise. Les programmes qui sont les plus affectés sont la « gestion la santé physique » qui représente 73 per centage de la moyenne québécoise, la santé mentale (76 per centage), la perte d’autonomie (75 per centage, les dépenses administratives (69 per centage) et la rénovation des bâtiments (68 per centage).



