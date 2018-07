Les soins offerts au Service de radio-oncologie du CISSSO

CNW : Communiqué

GATINEAU Le 6 juillet 2018

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais accueille favorablement le Rapport de visite du Programme de cancérologie et du Service de radio-oncologie. L’équipe de visiteurs était composée de représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Ce rapport fait suite à l’audit qui s’est tenu, à la demande du CISSS de l’Outaouais, les 11 et 12 juin derniers. La visite avait pour but de faire le point sur la qualité des soins, l’équipement et le climat de travail en radio-oncologie.

Nous avons la confirmation que nos services sont sécuritaires et de qualité et qu’ils ne sont pas compromis par le conflit, bien que la méfiance entre les gens puisse nuire aux échanges interprofessionnels et provoquer des délais. La satisfaction des soins reçus par la clientèle y est même soulignée dans ce rapport.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)