L’importance de l’activité physique : Marche Pontiac

L’importance de l’activité physique et ses effets bénéfiques sur notre santé sont trop fréquemment pris pour acquis. Dans notre quotidien, l’activité physique a un effet positif sur notre santé en général, tel notre sommeil, le niveau d’énergie, la santé physique, et l’humeur, malheureusement nous négligeons de la prioriser dans nos vies achalandées. Pour la plupart, l’activité physique est au bas de leur liste de priorités.

Le Groupe de médecine de famille du Pontiac et son équipe d’infirmières cliniciennes vont reprendre leur groupe de marche à toutes les semaines; Pontiac Walks/Marche Pontiac. Ce groupe, qui a comme objectif de promouvoir l’activité physique et la marche régulière, débutera ses marches dès la première semaine d’avril 2018, et prendra fin la troisième semaine d’octobre 2018. Leur but est d’inciter les gens de commencer la marche quotidienne. Les lignes directrices à ce jour démontrent que les adultes requièrent au minimum 150 minutes d’activité physique par semaine. Le groupe de marche souhaite encourager les gens de participer à la marche, et d’en développer une routine régulière.

