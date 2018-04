GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU Le 4 avril 2018

Le gouvernement du Québec octroie 45 000 $ à l’organisme Jeunesse Idem pour l’appuyer dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie ainsi que pour favoriser la pleine reconnaissance des personnes de minorités sexuelles de l’Outaouais.

La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie, Mme Stéphanie Vallée, et la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, en ont fait.

Cette aide financière comprend notamment un montant de 15 000 $ provenant du programme Lutte contre l’homophobie et la transphobie (PLCHT) pour la réalisation du projet « En Outaouais, nous avons des milieux scolaires plus sécuritaires et plus ouverts aux réalités des jeunes allosexuelles ». Par ce projet, l’organisme pourra promouvoir ses services et établir plus de liens avec les milieux scolaires de la région. Ce projet fait partie de la liste des 23 initiatives retenues dans le cadre du sixième appel de projets du PLCHT, pour une aide financière totale de 550 000 $.

Un deuxième montant, de 30 000 $, est aussi attribué à Jeunesse Idem en vue de soutenir sa mission. Il s’ajoute au financement que le ministère de la Santé et des Services sociaux accorde à l’organisme dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires.

