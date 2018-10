Négociation locale au CISSSO

FIQ

Communiqué

GATINEAU Le 9 oct. 2018

« Si nous ne voulons pas assister à un exode de professionnelles en soins vers l’Ontario, l’employeur doit cesser de vouloir niveler vers le bas les conditions de travail » – Lyne Plante, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais.

C’est par le biais d’une marche symbolique vers l’Ontario que les professionnelles en soins du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) ont voulu lancer un message clair.

« Le mépris dont fait preuve notre employeur est difficilement qualifiable. Si nous ne voulons pas assister à un exode de professionnelles en soins vers l’Ontario, l’employeur doit cesser de vouloir niveler vers le bas les conditions de travail », de déclarer Lyne Plante, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO).

Travailler n’importe où, n’importe quand

Si les professionnelles en soins de l’Outaouais doivent composer avec une charge de travail démesurée, comme l’ensemble des professionnelles en soins de la province, la spécificité géographique représente un défi supplémentaire pour attirer et retenir la main-d’oeuvre. « Ce n’est pas en voulant presser davantage le citron des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérateupes que l’on arrivera à un résultat positif » de poursuivre madame Plante. Pour la partie syndicale, l’entente négociée est l’objectif ultime, mais cela ne se fera pas à n’importe quel prix.

