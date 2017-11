Négociations dans les centres de la petite enfance

CSN

COMMUNIQUE

QUEBEC Le 31 oct. 2017

Environ 11 000 travailleuses, membres de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), sont en grève dans plus de 400 CPE au Québec, dont 19 en Outaouais. Elles veulent exprimer leur impatience et leur colère du fait qu’elles sont sans conventions collectives depuis plus de 30 mois.

Elles veulent surtout dénoncer l’intransigeance du ministère de la Famille qui pose des conditions inacceptables à la poursuite des négociations dont le coeur même des demandes des travailleuses est très loin d’être réglé.

