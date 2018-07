Nomination des membres du conseil d’administration du CISSSO

CISSSO : Communiqué

GATINEAU Le 23 juillet 2018

La présidente du conseil d’administration Mme Lucie Lalonde, et le président-directeur général (PDG), monsieur Jean Hébert, ont le plaisir d’annoncer la composition du nouveau conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS de l’Outaouais), suite à la nomination des membres indépendants et nommés par le ministre de la Santé et des Services sociaux.

Ces nominations complètent le conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais, puisque les membres représentant les conseils professionnels, départements et comités ont été désignés l’hiver dernier. Un seul poste reste à pourvoir, suite à une démission dans les dernières semaines.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)