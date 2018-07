Nominations à la Commission scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais

CSHBO : Communiqué

MANIWAKI Le 28 juin 2018

Lors de la rencontre du mercredi 27 juin 2018 du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais, Mme Gabie Paré a été nommée directrice adjointe à l’établissement Sieur-de-Coulonge, Mme Johanne Baker a été nommée coordonnatrice des services éducatifs et M. Marc Delorme a été nommé directeur adjoint à l’établissement Cœur-de-la-Gatineau.

À la suite du départ à la retraite de M. René Allard, directeur adjoint à l’école Sieur-de-Coulonge, Mme Gabie Paré le succèdera. Cette dernière occupait un poste d’enseignante à cette école.

