Nominations aux commissions du Conseil supérieur de l’éducation

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

QUEBEC Le 1 sept. 2017

La secrétaire générale et présidente par intérim du Conseil supérieur de l’éducation, Mme Lucie Bouchard, annonce la nomination de deux nouvelles membres qui siégeront à la Commission de l’enseignement secondaire.

Il s’agit de Mme Bianca Nugent, parent, commissaire parent à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, travailleuse sociale et vice-présidente de la Coalition des parents d’enfants à besoins particuliers du Québec, et de Mme Nadine Peterson, directrice générale adjointe aux affaires éducatives à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.

