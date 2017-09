Nouvelle clinique de pneumologie de l’Outaouais

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU Le 18 sept. 2017

Afin d’offrir aux personnes de l’Outaouais souffrant de maladies pulmonaires un meilleur accès à des soins et à des services spécialisés, une clinique de pneumologie a été mise sur pied et accueille dorénavant les patients de la région. La députée de Hull, madame Maryse Gaudreault, a visité au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, la clinique et en a profité pour dresser un bilan plus que positif de ses activités au cours de la dernière année et remercier tous ceux et celles qui ont contribué à ce projet.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service.

If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here.

If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)

Existing Users Log In Email Password Remember Me