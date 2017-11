Nouvelles du conseil

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

MANIWAKI Le 26 oct. 2017

Voici les sujets traités par mesdames et messieurs les commissaires lors de leur séance régulière du 25 octobre 2017. Affiliation du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) en Outaouais Les commissaires ont proposé et résolu que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais paie une affiliation de 0,71 $ basée sur un critère par personne de la population scolaire de la Commission scolaire, et ce, au 30 septembre 2017.

