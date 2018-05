Olympiades à L’Envolée

CSHBO

Communiqué

CAMPBELL’S BAY

Le 28 mai 2018

Le 22 mai 2018, les élèves des points de service Ste-Anne, Ste-Marie et L’Envolée de l’établissement des Petits-Ponts ainsi que les élèves anglophones de l’école St. John’s se sont rassemblés au point de service L’Envolée pour leur journée d’olympiades annuelles.

Ce sont près de 250 élèves qui ont participé à 12 activités différentes en équipe pendant la journée. Petits et grands se sont entraidés, encouragés et amusés.

Nous désirons remercier M. Gaston et Mme Caroline pour la préparation de cette journée. Merci aussi à Mme Josey et aux bénévoles pour le bon diner servi aux élèves.

Bravo aux élèves pour leur belle participation et à l’an prochain!

Vous pouvez visionner les photos de cette journée au lien monurl.ca/ olympiades1718

Soumis par Rédactrice : Mme Mélanie, enseignante de 5e et 6e années à L’Envolée

