Opération Cisaille

SÛRÉTE DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU

Le 25 août 2016

Les policiers des postes des MRC de Papineau, de Pontiac, de la Vallée-de-la-Gatineau et d’Antoine-Labelle ont réalisé plusieurs perquisitions dans le cadre de l’opération Cisaille en Outaouais au cours de la période du 17 au 24 août derniers.

Au total, plus de 4 000 plants de cannabis ont été saisis. Les policiers ont également procédé à l’arrestation d’une personne dans la MRC d’Antoine-Labelle. Elle comparaîtra au palais de justice de Mont-Laurier le 31 octobre prochain et pourrait faire face à des accusations de production de cannabis.

