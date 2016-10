Ordre national du Québec

Le 5 oct. 2016

Toute personne résidant au Québec est invitée à soumettre une candidature pour les nominations de l’année 2017 de l’Ordre national du Québec, la plus haute et la plus prestigieuse distinction remise par l’État québécois. La période d’inscription est en cours et se poursuit jusqu’au 4 novembre 2016.

