Oyez, oyez!

Cher éditeur;

Nous sommes un groupe de jeunes qui désirent apporter des idées nouvelles à notre communauté. Nous voulons travailler à améliorer la qualité de vie dans notre région en nous inspirant des bonnes idées d’ailleurs. Nous sommes âgés entre 19 et 23 ans.

Nous sommes partis à l’aventure à la recherche de découvertes, avec le programme La Défriche du CJE Pontiac. Nous avons visité Magog, Saint-Camille, Rivière-Ouelle, Rivière-du-Loup, et le Kamouraska. Nous avons vu le fleuve, des montagnes impressionnantes et des villages charmants. Nous avons rencontré des gens intéressants, nous avons découvert des initiatives originales qui nous ont donné envie de nous impliquer dans notre région avec la même passion.

Comme les bonnes idées doivent se propager, nous voulons partager nos découvertes avec vous. Vous pouvez visiter notre page Instagram « Grande tournée La Défriche » pour consulter notre album de voyage. De plus, un « Cahier des Idées » sera bientôt disponible. Chaque maire et chaque DG de municipalité, la MRC, les écoles et divers organismes en recevront une copie. Il sera aussi disponible dans certains commerces et bibliothèques. Enfin, vous pourrez le retrouver en ligne sur la page Facebook du Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac.

En espérant que notre aventure pourra allumer une petite lumière dans votre coeur de pontissois, un village à la fois!

Arnaud, Brieanna, Kendal, Maryse

Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac

Campbell’s Bay, Qué.

