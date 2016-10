Partenariat entre le Réseau BIBLIO de l’Outaouais, la FADOQ et la Sureté du Québec pour mettre fin aux abus faits envers les personnes aînées

RÉSEAU BIBLIO

Communiqué

GATINEAU Le 3 oct. 2016

Le Réseau BIBLIO de l’Outaouais, la FADOQ et la Sureté du Québec invitent les citoyens à participer à des sessions informatives pour les aider à dénoncer et lutter contre les abus faits envers les personnes ainées.

En général, on parle d’abus lorsque les actes posés visent la maltraitance physique, financière, psychologique et bien d’autres formes chez les personnes vulnérables. Les actes peuvent être des paroles ou des gestes, directs ou indirects.

