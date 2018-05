Plus de 17 800 pécheurs en herbe été

GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

QUEBEC le 10 mai 2018

Au cours de l’été 2018, plus de 17 800 jeunes participeront à une journée d’initiation à la pêche grâce au programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec, en collaboration avec Canadian Tire, partenaire principal du programme, et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Depuis sa création en 1997, le programme Pêche en herbe a permis d’initier plus de 289 500 jeunes, dont 31 300 à la pêche blanche.

