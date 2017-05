Pontiac – Bilan policier

MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS

Communiqué

PONTIAC Le 7 mai 2017

Depuis les trois (3) derniers jours, le personnel policier et civil du Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais travaillent à pied d’oeuvre aidant sans relâche en support à la structure municipale de mesures d’urgences de la municipalité du Pontiac et leurs résidents aux prises avec des inondations historiques en déployant du personnel et de la logistique en permanence sur le territoire.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service.

If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here.

If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)

Existing Users Log In Email Password Remember Me