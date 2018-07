Pourquoi une piscine est nécessaire dans le Pontiac ?

Cher éditeur,

À mesure que nous progressons, le Pontiac attire de plus en plus d’entreprises et d’investisseurs, il nous faut donc aménager le Pontiac avec les infrastructures et les attraits nécessaires pour que la population croissante choisisse de rester vivre ici. Il est aussi important d’améliorer la qualité de vie des gens qui vivent déjà ici. Il n’existe aucun autre établissement qui puisse améliorer la santé et le bien-être comme un Aqua Centre.

Au mois de juin 2017, les membres du comité de Piscine Pontiac Pool ont fait une présentation à la MRC durant le conseil des maires afin d’obtenir leurs support pour un Aqua Centre à Fort-Coulonge. Cette endroit a été choisi pour 3 raisons : 1) le site est situé au centre du Pontiac; 2) 26% de la population du Pontiac demeure à Mansfield-et-Pontefract et Fort-Coulonge et 3) Fort-Coulonge est la municipalité la plus pauvre du Pontiac. Les 18 maires ont voté à l’unanimité pour que Fort-Coulonge soit l’emplacement de l’Aqua Centre.

