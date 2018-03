Près de 16,6 M$ dans la région de l’Outaouais pour la réalisation de 77 projets de rénovation

GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU Le 19 mars 2018

Pour assurer le maintien en bon état ainsi que la réhabilitation des établissements scolaires de la région de l’Outaouais, un investissement de près de 16,6 millions de dollars a été annoncé aujourd’hui. Cette aide financière provient de l’enveloppe budgétaire de plus de 740 millions de dollars pour 2017-2018, qui représente le plus grand investissement annuel réalisé à ce jour pour ce type de travaux.

La ministre de la Justice, ministre responsable de la région de l’Outaouais et députée de Gatineau, Mme Stéphanie Vallée, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, lors de son passage à la Polyvalente Le Carrefour de Gatineau. Lors de cette annonce, la ministre était accompagnée du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et député de Pontiac, M. André Fortin, du député de Chapleau, M. Marc Carrière, de la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, et du député de Papineau, M. Alexandre Iracà.

Un montant de 16 582 721 $ sera alloué aux cinq commissions scolaires de la région pour la réalisation de 77 projets d’infrastructures au cours de la saison des travaux de l’été 2018.

