Près de 750 000 $ pour la création du Centre d’excellence en cybersécurité

GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

GATINEAU Le 11 mai 2018

Le gouvernement du Québec accorde une somme de 747 500 $ à In-Sec-M Sécurité, recherche et innovation pour la création d’un centre d’excellence en cybersécurité à Gatineau, dans la région de l’Outaouais. Cette initiative locale a été sélectionnée dans le cadre de l’appel de projets issu de la mesure 14 du Plan d’action en économique numérique, qui vise la création de centres d’excellence numérique.

La députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom de la vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

En plus de soutenir davantage l’industrie québécoise de la cybersécurité, la création du Centre d’excellence en cybersécurité, un projet évalué à près de 1,5 million de dollars sur trois ans, permettra notamment :

D’avoir accès à l’ensemble des acteurs clés de l’industrie de la cybersécurité, qui seront regroupés en un seul endroit;

