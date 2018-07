Prévenir la maladie de Lyme : de simples précautions peuvent faire la différence!

CISSSO Communiqué

GATINEAU Le 28 juin 2018

Avec l’arrivée de la saison estivale, la Direction de santé publique souhaite rappeler à la population de l’Outaouais que les tiques qui peuvent transmettre la maladie Lyme sont de plus en plus présentes dans la région. Si le risque d’attraper cette maladie est généralement faible, il est cependant plus élevé dans le secteur du Pontiac environ 20 % des tiques sont porteuses de la maladie de Lyme.

La maladie de Lyme peut avoir des conséquences sur la santé et la qualité de vie de certaines personnes. De simples mesures de préventions peuvent faire toute la différence.

La maladie de Lyme est une infection causée par une bactérie qui est transmise à l’humain par la piqûre d’une tique infectée.

La tique vit dans la végétation, principalement dans les boisés et les hautes herbes.

Entre les mois de mai et de novembre, lors d’activités extérieures:

