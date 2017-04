Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE)

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

CAMPBELL’S BAY

Le 18 avril 2017

Une somme de 25 271 $ est octroyée au Jardin éducatif du Pontiac ce qui portera le montant total versé à 75 271$ pour 2016-2017.

De plus, une somme de 43 769 $ est octroyée aux Conseil d’alphabétisation de l’ouest du Québec pour un total de 130 369 $ pour 2016-2017.

Ces organismes communautaires travaillent dans les domaines de l’alphabétisation, de la lutte contre le décrochage scolaire et du raccrochage scolaire. Cette aide financière provient de la somme supplémentaire de 9 millions de dollars accordée au Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE) pour cette même période.

