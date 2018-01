Projet intégrateur Notre-Dame-Du-Sacré Coeur

CSHBO

Communiqué

CHAPEAU Le 22 dec. 2017

En octobre dernier, les élèves de 5e année de madame Isabelle Nadeau de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur de Chapeau ont vécu un projet vraiment spécial.

Puisque madame Isabelle aime travailler avec la littérature jeunesse, elle s’est basée sur les livres de l’auteure Élise Gravel afin de monter un projet d’écriture intégrant les arts plastiques.

À la suite de la lecture de ces livres traitant des monstres, les élèves avaient à inventer leur propre monstre et à en faire la description par écrit. En arts plastiques, avec l’enseignante madame Annie Filion, ils en ont fait le croquis puis, ils ont réalisé leur monstre en 3D à l’aide de papier mâché et divers matériaux. Ils ont ainsi pu donner vie à leur monstre et cela a rendu le projet de lecture/écriture plus amusant.

Par la suite, madame Isabelle a édité ces écrits afin d’en faire un livre… qu’elle a donné aux élèves comme cadeau de Noël. Il n’y a pas de plus beau cadeau que de donner la lecture en cadeau!

