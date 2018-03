Proposition de la CAQ sur la réforme de la taxe scolaire

GOUV. DU QUÉBEC

Communiqué

QUÉBEC Le 16 mars 2018

Avec sa promesse irréaliste et non budgétée concernant la taxe scolaire, François Legault annonce la mise en péril des investissements en éducation du gouvernement libéral dans les services directs aux élèves.

« La CAQ fait de la surenchère en proposant une mesure de plus de 1,3 $ sans présenter de cadre financier qui tient la route. François Legault doit dire la vérité aux parents des élèves qui fréquentent les écoles du Québec et leur dire dès maintenant quels services il coupera en échange. Est-ce qu’il coupera dans l’ajout des ressources ou est-ce quil fera le choix d’augmenter les tarifs comme il l’a déjà proposé dans le passé? », a déclaré le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)