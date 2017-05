Prudence en fin de semaine

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

MANIWAKI Le 19 mai 2017

Malgré les apparences d’un printemps pluvieux, il faudra redoubler de prudence lors des sorties en plein air au cours de ce long congé.

D’ailleurs, l’indice de danger d’incendie sera élevé pour une majeure partie de la province ce dimanche. Nombreux sont ceux qui en profiteront pour participer à l’ouverture de la pêche et pour se rendre à leur chalet afin d’apprécier pleinement la belle température.

