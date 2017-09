Québec annonce une aide financière pour soutenir le transport interurbain

GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

CAMPBELL’S BAY

Le 21 sept. 2017

Le gouvernement du Québec octroie une aide financière maximale de 128 675 $ à la MRC de Pontiac pour le maintien d’un service de transport interurbain par autobus sur le trajet reliant l’Isle-aux-Allumettes à Gatineau. Cette somme provient du Fonds vert ainsi que du Fonds des réseaux de transport terrestre.

C’est le député de Pontiac, M. André Fortin, aux noms du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. Laurent Lessard, et du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, qui a fait l’annonce.

