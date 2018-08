Communiqué

GATINEAU Le 23 juillet 2018

Une surdose d’opioïdes peut être mortelle, voyez comment réduire les risque.

D’après vous, qui s’expose au risque de faire un surdosage d’opioïdes?

La réponse est : quiconque utilisant des opioïdes prescrits ou vendus dans la rue s’expose au risque de faire une surdose.

Mais certains facteurs augmentent le risque tel que : de prendre des opioïdes sur ordonnance à des doses supérieures à ce qui est recommandé de prendre des opioïdes avec de l’alcool ou des sédatifs; de s’injecter des drogues; d’utiliser des drogues dont le degré de pureté ou la puissance est inconnue; l’état de santé, comme une maladie du coeur, une maladie du foie ou du rein, des problèmes respiratoires.

