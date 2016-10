Résultats régionaux de l’Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015

CISSSO

Communiqué

GATINEAU Le 5 oct.. 2016

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) et la Direction de santé publique de l’Outaouais procèdent aujourd’hui au dévoilement des premiers résultats régionaux de l’Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015 (EQSP, 2014-2015).

Cette enquête a été réalisée par l’ISQ dans toutes les régions du Québec. En Outaouais, un échantillon représentatif de près de 2 600 répondants âgés de 15 ans et plus a été interrogé afin de dresser un portrait global de l’état de santé de la population et de certains déterminants sociosanitaires.

