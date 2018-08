Revendications du Conseil central des syndicats nationaux de l’Outaouais

CSN – Communiqué

GATINEAU Le 17 août 2018

Le Conseil central des syndicats nationaux de l’Outaouais (CCSNO–CSN) procède au lancement de sa plateforme régionale de revendications. Cette plateforme régionale de revendications s’établit sur trois axes majeurs pour le développement de la région. Agir sur la pauvreté des travailleurs et travailleuses à faible revenu. Assurer la protection de l’environnement afin que les générations futures puissent bénéficier également d’un environnement sain. Recevoir un financement comparable aux autres régions en santé et en éducation postsecondaire et développer les infrastructures nécessaires afin d’offrir les services adéquats sur notre le territoire. Voici des enjeux citoyens-ennes sur lesquels le Gouvernement doit agir concrètement et rapidement. Les citoyens de l’Outaouais sont des contribuables à part entière et ont le droit aux mêmes niveaux de services que les autres régions comparables.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)