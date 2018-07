Risques élevés d’incendies de forêt

SOPFEU Communiqué

QUÉBEC Le 29 juin 2018

Avec les conditions de sécheresse qui perdurent actuellement, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) rappelle qu’une interdiction de faire des feux à ciel ouvert est présentement en vigueur. Bien que de la pluie soit tombée localement, ces précipitations se sont montrées insuffisantes pour réduire le risque d’incendie de forêt. Celui-ci varie d’élevé à extrême sur la majorité du territoire québécois.

La SOPFEU combat présentement un incendie de plus de 5 000 hectares dans le secteur de Labrieville. Allumé le 26 juin dernier, ce feu s’est propagé rapidement en raison des forts vents.

Son comportement intense et sa difficulté de combat démontrent bien que, dans les conditions actuelles, un petit feu peut rapidement se transformer en un important brasier.

