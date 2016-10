Semaine contre l’intimidation et la prévention à l’école 26 au 30 septembre

CSHBO

Communiqué

MANIWAKI Le 26 sept. 2016

À la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, nous voulons que tous se sentent bien, en sécurité et aient envie de venir à l’école. Au quotidien, avoir des échanges verbaux positifs à l’école est une action efficace qui aide à prévenir la violence verbale.

Nous prenons l’occasion pour inviter chaque personne qui a un rôle actif auprès de l’école (élèves, membres du personnel, parents, partenaires de la communauté) à prendre conscience des répercussions que peuvent avoir ses propos sur les personnes autour de lui ainsi que sur le climat de la classe et de l’école.

