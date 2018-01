GOUVT DU QUÉBEC

Communiqué

QUÉBEC Le 10 jan. 2018

Dans le cadre de la révision de l’offre des services de garde éducatifs à l’enfance, le Gouvernement du Québec annonce l’attribution de sept nouvelles places subventionnées dans la circonscription de Pontiac. Cette mesure lui permet de mieux répondre aux besoins des parents et contribue à la mise en oeuvre de son engagement d’offrir aux familles québécoises davantage de temps pour concilier vie familiale et aspirations professionnelles.

À l’occasion de sa visite du CPE Le Châtelet, le député de Pontiac et ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. André Fortin, a fait cette annonce aujourd’hui, au nom du ministre de la Famille, M. Luc Fortin.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)