Six nouvelles finissantes au programme en assistance

CSHBO

Communiqué

FORT-COULONGE

Le 12 dec. 2017

Le Centre de formation professionnelle du Pontiac (CFPP) a célébré, le samedi 2 décembre 2017, la graduation de ses élèves du diplôme d’études secondaires (DEP) en assistance à la personne en établissement de santé (préposé aux bénéficiaires).

La soirée ainsi que la remise des diplômes avaient lieu au restaurant Bowers, de Mansfield-et-Pontefract. Six étudiantes ont eu la fierté de compléter leur formation de 750 heures. Elles se retrouvent désormais sur le marché du travail et sont entièrement qualifiées pour occuper un poste dans les différents milieux de la santé.

