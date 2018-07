SOPFEU: Hausse des risques d’incendie à l’approche des vacances

Communiqué

Le 19 juillet 2018

Le beau temps annoncé en ce début des vacances de la construction en réjouira plusieurs. Cependant, ces conditions risquent d’alourdir le bilan de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

En raison de la hausse d’achalandage en forêt, des températures chaudes et du peu de précipitations, prévues, l’organisation s’attend à voir éclore des incendies de cause humaine. La SOPFEU insiste sur l’importance de la collaboration de toute la population en cette période de forte activité.

This article is available only to subscribers to THE EQUITY (home delivery or online) who have registered for the News Alerts Service. If you have already registered for THE EQUITY’s News Alerts Service, please log in here. If you wish to register for the News Alerts Service, you may register below. (For online subscribers please use the same email address used for your online subscription.)