Communiqué

GATINEAU Le 1 août 2018

Durant le mois de juillet, plus de 400 000 coups de foudre se sont abattus sur le Québec, allumant sur leur passage 125 incendies de forêt, dont 96 en zone de protection intensive. Ces feux ont entraîné une importante charge de travail pour les équipes de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

