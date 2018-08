Soutien à la recherche en Outaouais

CNW Telbec

GATINEAU Le 2 août 2018

Le gouvernement du Québec attribue deux aides financières totalisant 438 400 $ à Technologies iBIONICS pour l’aider à financer et à réaliser un projet visant à mettre au point une solution de vision bionique à haute résolution et évalué à 3 250 425 $. L’entreprise a été sélectionnée au terme de l’appel de projets lancé en novembre 2017 dans le cadre de la mesure des bons d’incubation de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2027.

La députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom de la vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

